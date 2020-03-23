المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 33453 حالة إصابة‭ ‬بكورونا و400 وفاة‎

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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 18185 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع من 199 إلى 400. وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت…