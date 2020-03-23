فرض الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة الجزائرية

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء الإثنين، أمرا بفرض حجر صحي كامل على ولاية البليدة، قرب العاصمة، التي تعد أكبر بؤرة لفيروس كورونا.

وفي أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي خصّص لدراسة ومتابعة تطور فيروس وباء كوفيد 19، قرر تبون فرض الحجر الصحي التام على البليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر) لمدة 10 أيام.

كما تضمنت الإجراءات الإضافية المتخذة لمواجهة كورونا، حظر التجوال في العاصمة من الساعة 19 مساء إلى 7 صباحا، مع غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائية، مع استثناء محلات المواد الغذائية المخابز والملبنات، فضلا عن البقالات ومحلات الخضر والفواكه.

وفرض تبون غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية، واحترام مسافة الأمان الإجبارية مترا على الأقل بين الأشخاص، ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني.

وأتت قرارات مجلس الأمن بعدما كشفت اللجنة الحكومية لرصد ومتابعة فيروس كورونا اليوم الإثنين عن ارتفاع إصابات الوباء القاتل إلى 230 في الجزائر؛ وسط الاشتباه في 322 حالة جديدة.

وفي لقاء صحفي في العاصمة الجزائر، أشار جمال فورار إلى تسجيل 29 حالة في اليوم الأخير، مؤكدا أن 90% من الإصابات لمغتربين عادوا حديثا إلى الجزائر.

ولم تسجل أي حالة وفاة بينما بقي عدد من قضوا بكورونا 17 فحسب، وتتراوح أعمار غالبية المصابين بين 32 و60 عاما، بالتزامن مع تسجيل 125 إصابة في مدينة البليدة الشمالية التي تعد البؤرة الكبرى لفيروس كوفيد 19.