السعودية.. إغلاق الأبواب الفرعية للحرم المكي والاكتفاء بالرئيسية فقط

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

جاء ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ويأتي تقليص عدد الأبواب ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها إدارة المسجد الحرام، حفاظا على سلامة قاصديه، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

والأسبوع الماضي قررت السلطات السعودية إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وتضمينه ”صلوا في بيوتكم“.

لكن القرار تضمن استثناء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.