الرئيس التونسي يأمر الجيش بالنزول للشوارع لتطبيق الحجر الصحي

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرا بنزول الجيش إلى الشوارع، لفرض تنفيذ قرار الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه أمس الأحد، وسط تجاوزات وإخلالات كبيرة، وفق بلاغ رئاسي اليوم.

وجاء في البلاغ، أنه ”بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن“.

وأضاف البلاغ، أن هذا القرار يأتي ”بهدف الحفاظ على الأمن و مقاومة كل التجاوزات وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم، واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات والتنقلات التي ليس لها أي مبرر“.

و في وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع إنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية ”تتمّ بداية من ظهر اليوم تعزيز الدوريّات العسكريّة المشتركة مع قوّات الأمن الدّاخلي لمزيد إحكام تطبيق مقتضيات الحجر الصحّي بالليل والنهار وفرضه على كلّ المواطنين محافظة على صحتهم وسلامتهم“.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة من إصدار سعيد أمرا رئاسيا دعا فيه إلى منع التجمعات خارج أوقات حظر التجول بهدف الحدّ من احتمالات الإصابة بعدوى فيروس ”كورونا“.

وقد دعا سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني التونسي وأطباء إلى ضرورة تدخّل الجيش لإلزام المواطنين بتطبيق الحجر الصحي الكامل، حتى لا تنفلت الأمور ويتدهور الوضع وتتسع رقعة تفشي فيروس ”كورونا“.

وكان رئيس الحكومة التونسي، قد أقرّ بدء العمل بالحجر الصحي الكامل والشامل منذ يوم أمس الأحد، غير أنّ شقا واسعا من المواطنين خرق هذا الأمر، وشوهدت تجمعات لمواطنين في الشوارع وفي الإدارات العمومية دون اتخاذ إجراءات احتياطية.