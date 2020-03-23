عقوبة من يخالف أمر حظر التجول في السعودية‎

قررت السلطات السعودية، فرض غرامة مالية كبيرة، بحق كل من يخالف أمر منع التجول في البلاد، الذي أعلنته الحكومة في إطار محاولتها احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموجب التعليمات الصادرة، فإن عقوبة من يخالف أمر منع التجول، غرامة 10 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار.

وفي حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.‎

وأعلنت السعودية تطبيق حظر تجول بداية من يوم الإثنين.

ويأتي القرار، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وسجلت السعودية 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض في المملكة إلى 511 حالة لتصبح أكبر دول الخليج من حيث أعداد الإصابة المسجلة رسميا.