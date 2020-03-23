البحرين .. تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد لمواجهة ”كورونا“

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في جميع المساجد والمصليات، حتى إشعار آخر؛ منعا لانتشار فيروس كورونا

وأهابت إدارة الأوقاف السنية، وفقا لوكالة أنباء البحرين، بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح)، قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلاما للناس بدخول وقت الصلاة، ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.