الكشف عن أعراض جديدة للإصابة بـ“كورونا“

كشف خبراء صحة عن أعراض جديدة كُشفت حديثا للإصابة بفيروس كورونا، وتتضمن الرشح وثقل الساقين.

وأوضحت دراسة أجريت على العديد من الحالات في المملكة المتحدة، أنه يمكن رصد مرض كوفيد -19، من خلال أعراض جديدة، تتنوع من ألم العيون إلى التعب.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعاني العديد من مرضى كورونا من السعال والحمى خلال الأسبوع الأول من الإصابة، وتؤكد الصحة العالمية أن ارتفاع درجة الحرارة إلى أعلى من 37 درجة والسعال المستمر هما العرضان الأبرز.

إلا أن الدراسات الاستطلاعية التي أجريت على المرضى كشفت أنهم شعروا بأعراض مبكرة متنوعة، ويسهل الخلط بينها وبين الـ“جيت لاج“ (اضطراب الرحلات الجوية الطويلة)، أو آثار ممارسة التمرينات الرياضية المكثفة أو الإجهاد العام.

ووصفت ”ليديا بويرتا“، الطالبة البالغة من العمر 26 عاما في إمبريال كوليدج لندن، وهي حامل في شهرها الثامن، أن مرحلة الإصابة المبكرة تضمنت شعورا ”بالارهاق“، ما دفعها للاعتقاد أن الحمل هو السبب.

وقالت: ”عندما وصلت إلى المنزل، شعرت بالإرهاق أكثر من المعتاد وحصلت على قسط من النوم، وشعرت بالسخونة والبرودة قليلا. لكن لم يكن لدي حمى. كان الأمر أشبه بالجيت لاج، حيث تحاول جاهدة النوم على متن الطائرة وتستيقظ كل 10 دقائق“.

وحذر الخبراء من أن الأعراض التي كشفتها الدراسة والتي تتنوع بين آلام العينين والتعب وصعوبة النوم وانسداد الجيوب الأنفية، قد تظهر قبل الإصابة بالحمى أو السعال المستمر.