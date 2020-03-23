تحديد 20 بؤرة لتفشي كورونا تدفع الجزائر نحو المرحلة الرابعة

كشف عضو بارز في اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة فيروس كورونا اليوم الإثنين، عن تحديد 20 بؤرة للوباء القاتل في بلاده، على نحو يدفع لدخول الجزائر المرحلة الرابعة من فيروس كوفيد 19.

وقال الدكتور محمد بقاط بركاني، في تصريحات بثها تلفزبون الشروق“لا نزال في المرحلة الثالثة، لكننا نتجه إلى المرحلة الرابعة التي تعني وصول الجزائر إلى مستوى الكارثة الصحية حينها يجب تطبيق الحجر الصحي العام إذا تطلب الأمر؛ وسيكون ذلك بإجبار الناس على المكوث في منازلهم بالقوة“.

ورغم تمدد كورونا، طمأن بركاني مواطنيه بامتلاك الجزائر لمخزون كبير من الأدوية، لكنه حذّر من الاستخدام الفردي للأدوية؛ وشدد بركاني على الوقاية، مشيرًا إلى أن ذلك كان مفتاح الصين لهزيمة الوباء.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الأحد، رصد مخصصات بحدود 100 مليون دولار لتعجيل جلب سائر المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، فضلا عن أجهزة التحليل الكيميائي.

وبلغ إجمالي المخصصات 232 مليون دولار بينها 100 مليون دولار قدمها صندوق النقد الدولي، و32 مليون دولار من البنك العالمي للإنشاء والتعمير.

وأمر الرئيس عبدالمجيد تبون برفع درجات اليقظة والاستنفار، كما حثّ مواطنيه على التحلي بالانضباط واحترم إجراءات الوقاية.

إلى ذلك؛ أفادت وزارة الصحة أن متوسط عمر المتوفين بسبب كورونا، بلغ 67 عاما، وسجلت مدينة البليدة (50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر) لوحدها 110 إصابة مؤكدة؛ بعد ساعات من إعلان وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد عن دخول الجزائر المرحلة الثالثة من وباء ”كوفيد 19“.

وأكدت اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، وجود عدة حالات مشتبه فيها لمغتربين، وجرى وضعهم احترازيا في مراكز الحجر الصحي.