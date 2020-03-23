إيران تعلن إصابة 170 طبيبا وممرضا في ”قم“ بفيروس كورونا

أعلن رئيس جامعة محافظة قم للعلوم الطبية في إيران، محمد رضا قدير، اليوم الاثنين، عن إصابة 170 طبيبا وممرضا بفيروس كورونا المستجد جراء تواصلهم المباشر ومعالجتهم للمصابين الراقدين في مستشفيات المحافظة، التي أصبحت بؤرة لتفشي هذا الفيروس.

وقال قدير لوكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”40 طبيبا و130 ممرضا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد جراء معالجة المصابين الراقدين في أربعة مستشفيات بمحافظة قم“، مبينا أن ”اثنين من الممرضين في مستشفى بهشتي وكامكار نالا مرتبة الشهادة (الوفاة) في طريق مكافحة فيروس كورونا“.

وكان المرشد علي خامنئي، أعلن في 11 آذار/مارس الجاري، منح مرتبة ”شهيد“ للأطباء والممرضين الذين يتوفون جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، أن ”هناك 15 من الأطباء يرقدون في مستشفيات المحافظة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد“.

وسجلت محافظة قم في 19 شباط/ فبراير الماضي، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا وأصبحت هذه المحافظة بؤرة لتفشي الفيروس في جميع المحافظات، فيما تجاهلت الحكومة جميع المطالبات الداعية إلى فرض الحجر الصحي على المحافظة التي تعد معقل المرجعيات الشيعية والحوزات الدينية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية في آخر إحصائية لها أمس الأحد، إنها سجلت 1028 إصابة جديدة و 129 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أن ”عدد المصابين ارتفع إلى 21638 والمتوفين إلى 1685 شخصا“.