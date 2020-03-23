روسيا تفرض حظر تجول على المسنين لاحتواء ”كورونا“

أعلنت روسيا فرض حظر تجول على المسنين بعمر الـ 65 ومافوق، في إطار التدابير الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت بلدية موسكو في بيان اليوم الإثنين، إن حظر التجوال الذي يشمل أصحاب الأمراض المزمنة أيضا، سيمتد من 26 آذار/ مارس وحتى 14 نيسان/ أبريل.

بدوره قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 438 إثر تسجيل 71 إصابة جديدة.

وأضاف خلال اجتماع مع نوابه حول مكافحة كورونا، أن 17 شخصًا من المصابين تعافوا من الإصابة.

ورأى أن الوضع بخصوص كورونا في روسيا ”ليس سيئا كما في دول أخرى“.

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها روسيا بشأن الوباء أكسبتها الوقت، واعتبر أن الوضع تحت السيطرة.