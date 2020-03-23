3 فوائد صحية ونفسية للأعمال المنزلية

قد تكون المهام المنزلية اليومية شاقة ومرهقة، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن غسل الأطباق، وترتيب السرير، وإزالة الغبار، وغيرها من الأعمال الشائعة يمكنها أن تعود بالعديد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية على من يؤديها.

ووفقا لمجلة ”ميسكيرا“، تقلل المهام اليومية التوتر وتعزز السعادة، والحماية من أمراض القلب.

تعزيز الشعور بالسعادة

تعد الرائحة الحمضية لمنظفات الليمون معززًا قويا للمزاج، وفقًا لدراسة يابانية عندما يقضي الإنسان حوالي 10 دقائق في استنشاق رائحة الليمون، يعزز ذلك من سعادتهم ويقلل من اضطراب المزاج العام، والتوتر والقلق والاكتئاب والارتباك والتعب والغضب.

حماية القلب

أظهرت دراسة سويدية جديدة أن الأشخاص الذين يقومون بتنظيف الفناء والمنزل ويؤدون المشاريع اليدوية تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 30 % تقريبًا.

خفض مستويات العصبية

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يركزون على تفاصيل عملية غسل الأطباق وشم الصابون، والشعور بدرجة حرارة الماء، وملمس الأطباق، تنخفض عندهم مستويات العصبية بنسبة 27 %، في حين أن الأشخاص الذين لم يعمدوا نفس النهج لغسل الأطباق، لم يحصلوا على هذه الفائدة غير المتوقعة.