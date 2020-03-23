الدواء الجديد لكورونا.. وسط آمال الشفاء حديث عن آثار جانبية قاتلة

أثار الحديث عن وجود علاج لفيروس ”كورونا“ المستجد، بتناول تركيبة من عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثرومايسين، والذي كشفت عنه دراسة فرنسية مؤخراً، وأشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكثير من الجدل في الأوساط الطبية، في ظل عدم التأكد من فعاليته في علاج مرضى ”كورونا“، ومن جهة أخرى الآثار الجانبية المتوقعة أو حتى عدم مواءمته لبعض الحالات.

وسارع الدكتور ”أنتوني فوسي“، خبير الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، إلى دحض تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، وتحدث عن إنجاز تاريخي بارز في الوصول إلى علاج لفيروس ”كورونا“ بالدمج بين عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثرومايسين.

وقال ”فوسي“ الذي عمل لأكثر من 30 عاماً في علاج الأمراض المعدية، وهو حالياً مدير ”المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة“ بالولايات المتحدة،: ”بالطبع لا، هذا العقار الذي يعالج مرضى الملاريا لا يعالج المصابين بفيروس كورونا المطور COVID-19 ”.

وأضاف: ”المعلومات الخاصة بإمكانية علاج مرضى كورونا بالدمج بين العقارين من وحي الخيال، لم يخضع هذا العقار للتجارب السريرية الدقيقة، وبالتالي فإنه لا يمكن على الإطلاق تأكيد تلك المعلومات“.

وفي نفس السياق، قالت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية إن الصين حاولت في فبراير الماضي استخدام تركيبة مكونة من عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثرومايسين، وذلك بعد أن أظهرت تلك التركيبة بعض النتائج المبشرة في التجارب الأولية، ولكن الباحثين في ”ووهان“ اكتشفوا أن جرعة يومية من هذه التركيبة يمكن أن تؤدي إلى الموت.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن الصين سارعت إلى تحذير الأطباء ومسؤولي الصحة من هذا العقار، وأكدت أنه يحتوي على آثار جانبية قاتلة، وبالتالي تراجعت تماماً عن فكرة استخدامه في علاج المرضى بفيروس ”كورونا“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن حديث بعض المسؤولين عن فعالية هيدروكسي كلوروكوين في علاج المصابين بفيروس ”كورونا“ انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا، وأكدت السلطات هناك وقوع حالات تسمم نتيجة تناول العقار.

ولكن مختصين أكدوا أن للعقار نتائجه واعدة لمعالجة مرضى كورونا، إلا أنه لا يمكن أخذه إلا بوصفة طبية ويحتاج لدراسة التاريخ الطبي للمريض، إذ إنه لا يوائم من يعانون من حساسية من مركباته، أو أمراض مزمنة، وله مضاعفات قد تصل حد تكسر الدم.