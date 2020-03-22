مصر تعلن عن 4 وفيات و33 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة، و4 وفيات، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 327.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحلات الـ33 التي تم اكتشافها اليوم ”تعود جميعها لمواطنين مصريين مخالطين لحالات تم الكشف عنها سابقا“.

وأضاف أن الوفيات الـ4 المسجلة لـ“مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً“.

وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسجل في مصر حتى اليوم الأحد ”هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة“.