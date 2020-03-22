تونس.. أمر رئاسي بالحد من التجول والتجمعات لمواجهة كورورنا

أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم، أمرًا يتعلق بتحديد التجول والتجمعات في جميع أنحاء الجمهورية خارج أوقات حظر التجول، الذي تم الإعلان عنه في 18مارس/ آذار الجاري.

وأكد بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ أن الأمر ينص ”على أنه يحظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء الحاجيات الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة“.

كما ينص الأمر على منع كل تجمع يتجاوز 3 أشخاص بالطريق العام أو بالساحات العامة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن قبل أيام فرض حظر التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا، إضافة إلى غلق المناطق الصناعية والأماكن العامة التي تستقطب عددًا كبيرًا من السكان.