قطر تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطر، في بيان، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 494 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان إن“معظم الحالات الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرًا إلى البلاد، ومنها 5 حالات لمواطنين، بينما تعود الحالات الأخرى لوافدين“، مشيرة إلى“تسجيل 6 حالات شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 33″.

والسبت، أعلنت السلطات القطرية، فرض إجراءات احترازية إضافية تضمنت منع كافة أشكال التجمع في المرافق العامة، للتصدي لكورونا والحد من انتشاره.

وحتى، مساء اليوم الأحد، أصاب كورونا أكثر من 332 ألفًا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في: إيطاليا، والصين، وإسبانيا، وإيران، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفًا.