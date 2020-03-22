إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس اليوم الأحد، تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من فجر يوم غد الإثنين، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وقال مجلس الأوقاف في بيان: إن ”تعليق حضور المصلين إلى الأقصى سيبدأ فجر يوم غد الإثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الآذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدون، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية“.

وأضاف المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية: ”نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين، وصونًا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي“.

ودعا المجلس، المواطنين لتفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، وحثهم على الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم، حفاظا على صحتهم وسلامة المجتمع المقدسي، مطالبا بتعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة.