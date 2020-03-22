ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 112

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن، إلى 112 حالة، وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة، اليوم الأحد.

وجاء ذلك خلال تصريحات لوزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأحد.

وتوزعت الإصابات الجديدة على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا جاء من بريطانيا منتصف الشهر الجاري، و4 حالات خالطت مصابين حضروا حفل زفاف في مدينة إربد، إضافة إلى فتاة عراقية خالطت والدها المصاب، و6 مخالطين لممرضة من ضمنهم سيدة تبلغ 83 عامًا وضعها من متوسط إلى سيئ، بحسب جابر.

وأضاف جابر أن الحالة الأخيرة التي تم تسجيلها، اليوم الأحد، سبب إصابتها مجهول.

ويفرض الأردن حظر تجول على مواطنيه منذ، صباح السبت الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا.