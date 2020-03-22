نيويورك تواجه خطر نفاد معدات المستشفيات

المصدر: ا ف ب

حذر رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الأحد، من أن مخزون المعدات الضرورية لعمل المستشفيات لا يكفي سوى لبضعة أيام في ظل تفشي كورونا المستجد.

وقال دي بلاسيو إن مستشفيات المدينة التي سجلت أعلى رقم من المصابين بفيروس كورونا المستجد وصلت مرحلة الانهيار.

وأضاف لشبكة ”سي إن إن“:“بوضوح، نحن على بعد 10 أيام من رؤية نقص واسع لأقنعة الجراحة وأجهزة التنفس، وهي أشياء ضرورية لإبقاء عمل نظام المستشفيات على وتيرته“.

وناشد بلاسيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريك الجيش لرفع وتيرة الإنتاج، والتوزيع فيما يخص المعدات الطبية اللازمة.

وقال:“إذا لم نحصل على المزيد من أجهزة التنفس خلال الأيام العشرة المقبلة، سيموت أولئك الذين لا يجب أن يلقوا حتفهم.. هكذا بكل بساطة“.

وحذر من أن الأسوأ ”لم يأتِ بعد“، ووصف الوباء سريع الانتشار بأنه ”الأزمة الأخطر محليًا منذ الكساد الكبير“ في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضاف:“لهذا نحتاج إلى تعبئة الجيش بشكل كامل، ونحتاج من الكونغرس أن يتصرف وكأننا نتجه إلى الكساد الكبير.. انسوا حزم إنقاذ الطيران حاليًا، أنقذوا الناس، أنقذوا المستشفيات، أنقذوا المدن والولايات والمقاطعات“.

وأصيب نحو 27 ألف شخص بـ“كوفيد-19″ في الولايات المتحدة طبقًا لإحصائية محدثة من مستشفى جامعة جون هوبكنز، قرابة 8000 منهم في مدينة نيويورك.