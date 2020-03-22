راغب علامة معلقًا على حرق جثث ضحايا كورونا: ”ما يحدث مرعب“

علّق الفنان اللبناني راغب علامة، على مشاهد حرق جثث المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا، بالقول:“إن الأمر بات مسارًا للشك“.

وقال علامة في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“ما يحصل في العالم مخيف ومرعب، في إيطاليا انتقلوا إلى مرحلة حرق الموتى! هل هو فيروس؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من فيروس“.

وتساءل الفنان اللبناني عن احتمالية أن يكون هناك ”إشعاعات لتجارب شريرة من صنع الحكام الأشرار في العالم“، معتبرًا أن ”حرق الجثث يشير إلى أن الأمر يسير في هذا الاتجاه“.