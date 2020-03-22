”الصحة الكويتية“ تحيل فوز الفهد إلى النيابة بسبب ”جهاز كورونا“

أحالت وزارة الصحة الكويتية يوم الأحد، الفاشنيستا فوز الفهد، إلى النيابة العامة للتحقيق معها بشأن ترويجها لجهاز يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون أن تُصرح به وزارة الصحة أو تعتمده رسميا كي يستخدمه المواطنون.

وقال حساب أمن ومحاكم، المعني بمتابعة الشؤون القضائية والأحكام التي تصدر عن الأجهزة الأمنية في الكويت، في تغريدة عبر موقع ”تويتر“: ”وزارة الصحة تحيل فاشنيستا مشهورة إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص للفحص عن فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة“.

وزارة الصحة تحيل فاشنستا مشهورة إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص للفحص عن فيروس #كورونا من قبل وزارة الصحة pic.twitter.com/AXNJwIWPxQ — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 22, 2020

واتضح من التغريدة أن الفاشنيستا المقصودة هي فوز الفهد، كونها الوحيدة التي روجت لجهاز فحص كورونا، إذ تأتي إحالتها للنيابة العامة بعد أقل من أسبوع على زواجها من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، وسط ظروف استثنائية تمر بها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترويجها لجهاز قالت عنه إنه يكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي فتح نار الانتقادات ضدها.

ونشرت فوز الفهد، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه إن هناك جهازا مثل الذي تقاس به نسبة السكر لمرضى السكري، مبينة أنه يستخدم لمرة واحدة في المنزل ويوضح ما إذا كان الشخص الذي يستخدمه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا.