الكويت.. حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في يومه الأول (صور وفيديو)

دخل قرار حظر التجول الجزئي في الكويت، الذي أصدره مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، حيز التنفيذ مساء الأحد، عقب ساعة من تنبيه وزارة الداخلية للسكان في مختلف المناطق إلى اقتراب موعد بدء الحظر؛ ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم بالسرعة القصوى وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

وما إن شارفت عقارب الساعة على الاقتراب من الخامسة، موعد بدء الحظر في يومه الأول، حتى سارع المواطنون والمقيمون إلى العودة لبيوتهم؛ استجابة للقرار الرسمي الذي جاء بعد نقاشات مطولة بين المسؤولين، ليتم إقراره استنادا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وخلت الشوارع من المارة والسيارات، في مشهد قل أن يحدث في البلد الخليجي الذي اعتاد على الازدحام والتواجد في الأماكن العامة طوال النهار والليل، قبل أن يصل إليه فيروس ”كورونا“ الذي غيَر المشهد بشكل جذري.

وبدأت وسائل الإعلام بتوثيق وتداول صور من شوارع عدة في البلاد، أظهرت الالتزام بتطبيق قرار الحظر الذي سيبدأ من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا، بشكل يومي حتى إشعار آخر، في ظل تواجد أمني كثيف للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار وتوقيف من يخترق الحظر.

وتم فرض حظر التجول لعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره وزير الداخلية أنس الصالح، الذي بين ”أنه سيتم تطبيق القانون على من يخالف الحظر، وستكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف دينار“.

للتذكير: حظر التجول دخل حيز التنفيذ وعقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس 3 أو غرامة 10 الاف دينار pic.twitter.com/ELSoG7ZkyY — خبر عاجل (@Breakingkw) March 22, 2020

ودعا الصالح جميع السكان للتعاون بتطبيق القرار الرسمي، معتذرا عما سيشهده تطبيق القرار من بعض الأخطاء أو التقصير؛ وذلك نظرا للظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد منذ نحو شهرين.

فيديو/ رجال الداخلية يباشرون تطبيق حظر التجول في جميع مناطق البلاد. pic.twitter.com/z0goC1ABIN — خبر عاجل (@Breakingkw) March 22, 2020

ويعتبر حظر التجول الجزئي تابعا لسلسلة الإجراءات التي بدأتها الكويت؛ للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الفيروس، الذي ما زال تحت السيطرة، وأصاب 188 شخصا حتى الآن، معظمهم مواطنون من العائدين من دول موبوءة، أو مخالطين ومرتبطين بالعائدين من هذه الدول.