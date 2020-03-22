وفاة أول طبيب في فرنسا بفيروس كورونا

توفي طبيب يعمل بمستشفى في فرنسا، بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الأحد، مشيرا إلى أن هذه أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة ”ار تي ال“، وصحيفة ”لوفيغارو“، وقناة ”ال سي اي“: ”أبلغت مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنها على حد علمي أول حالة من هذا النوع أصابت طبيبا يعمل في مستشفى في فرنسا“.

ورفض الوزير إعطاء ”معلومات أكثر دقة“ بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

وأفادت معلومات قناة ”فرانس 3″، أن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة ”كومبيين“ في منطقة ”لواز“ التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة بفيروس كورونا في فرنسا، وتوفي بعد نقله إلى ”ليل“، وهي معلومات أكدها مصدر قريب من الملف لوكالة ”فرانس برس“.