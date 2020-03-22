العراق يفرض حظر تجول في عموم محافظاته بسبب ”كورونا“

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد؛ بعد وفاة 20 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به.

وكانت نصف محافظات العراق الـ18 خاضعة لحظر تجول، منذ الثلاثاء الماضي، غير أن خلية الأزمة التي ترأسها وزارة الصحة، قررت منع الحركة في عموم البلاد.

كما قالت الحكومة العراقية في بيان، يوم الأحد، إنها مددت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها، حتى يوم 28 مارس/ آذار.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها، حتى 28 مارس/ آذار.

وذكرت وزارة الصحة، يوم الأحد، أنه تم التأكد من ما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق، حتى الآن، وأن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس حتى الآن هو 233 شخصا.

لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية، إذ إن أقل من ألفي شخص من أصل 40 مليونا خضعوا للفحص في أنحاء العراق، المجاور لإيران، التي حصد فيها الفيروس أرواح نحو 1700 شخص.

وسعيا لتجنب تفشي المرض، سيرت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع إيران؛ لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين، اللذين أغلقا الحدود بينهما رسميا منذ شهر.

وسيتواصل إغلاق المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد، حتى 28 آذار/ مارس، بحسب القرار الجديد.