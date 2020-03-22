الأردن يبدأ علاج ”كورونا“ بعقار الملاريا

يبدأ الأردن، اليوم الأحد، استخدام عقار الملاريا ”هيدروكسي كلوروكين“، أحد مشتقات الكلوروكوين، في علاج فيروس كورونا المستجد.

ويعد العقار، وهو من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، علاجا لفيروس كورونا ضمن دراسة سريرية، بناء على دراسات أظهرت فاعليته، بالرغم من أن هذه الدراسات ما زالت بحاجة لتجارب أوسع، وفقا للناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات.

وبين عبيدات، في تصريح صحافي، اليوم الأحد، أن العقار له تأثير إيجابي على المرضى، بيد أنه ليس علاجا نوعيا، في حين تؤكد الدراسات والتجارب أنه علاج واعد، موضحا أن العقار كان يستخدم سابقا للملاريا، لكنه يستخدم اليوم لحالات الروماتيزم وآلام المفاصل.

وقال، إن اللجنة الوطنية للأوبئة، طلبت السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج الكورونا، بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.

وسيستخدم عقار ”هيدروكسي كلوروكين“، وفق عبيدات، ضمن بروتوكول علاجي، في وقت أجيز فيه استخدامه للمرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا وفي المستشفيات الأردنية المعتمدة لعلاج الفيروس فقط.

وأكد عدم إمكانية استخدام العقار مع بعض المرضى الذين يعانون من أمراض معينة، مشيرا إلى وجود آثار جانبية قليلة للعقار، تصل أحيانا إلى تكسر الدم عند بعض المرضى، واعتلال بعض أجزاء العين لدى آخرين، في حين لا يعطى العقار للمرضى الذين لديهم سيرة مرضية أو أمراض مزمنة.