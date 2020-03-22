الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة ”كورونا“

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه ”بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم“.

وأضاف، أنه ”يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة“.

وتابع، ”يوضع كل القادمين من خارج فلسطين تحت الحجر الاجباري لمدة 14 يومًا، وتعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم“.

وطالب اشتية، إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم بالداخل المحتل، وتحمل كافة مسؤولياتها تجاه سكان مدينة القدس المحتلة.

كما حمّل اشتية، إسرائيل مسؤولية سلامة الأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل، وطالب بالإفراج الصحي عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء منهم.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستستمر حتى 14 يومًا، على أن يتم تجديدها وإعادة النظر فيها، وفقًا للتطورات الميدانية.