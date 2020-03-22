إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 26 ألفا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 26 الف مصاب، أي ثالث أكبر عدد من المصابين في العالم بعد الصين وايطاليا، ومن المحتمل أن يصل العدد إلى أكثر من 650 ألف إصابة بحلول شهر أيار (مايو) المقبل.

وأفادت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة بلغ 26474 مساء أمس السبت، توفى منهم 340 مصابا، مضيفة أن ولايتي نيويورك وواشنطن هما الأسوأ من حيث الوفيات بإجمالي 94 و 76 على التوالي.

ونسبت المجلة لتقرير أصدرته جامعة جون هوبكنز الامريكية، أن عدد المصابين في الولايات المتحدة قفز بأكثر من الضعف منذ الثلاثاء الماضي، عندما بلغ نحو 13 ألف مصاب.

ولفت التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تعود للتوسع في الفحوصات الطبية لكشف الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى تصريحات لمسؤول القطاع الصحي في نيويورك الدكتور ”اوكسيرس باربوت“ توقع فيها حدوث حالات وفاة مرتفعة بشكل يومي في المدينة في الفترة المقبلة.

ووفقا لتقرير أصدرته جامعة كولوميا الأمريكية أمس السبت، فإن عدد الحالات غير المكتشفة يمكن أن يصل إلى 11 ضعفا من عدد الحالات المكتشفة؛ ما يعني أن عدد المصابين قد يصل إلى أكثر من 650 ألف مصاب في شهر أيار المقبل باعتبار اكتشاف حالات كثيرة بشكل يومي.