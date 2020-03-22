”سلس البول“ المُحرج.. تجنب هذه الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الحالة

يعد فرط نشاط المثانة أو ما يُعرف بـ ”سلس البول“ عرضا مؤلما يمكن أن يسبب الإحراج الاجتماعي وتعطيل الحياة اليومية العادية، إلى جانب زيادة عدد مرات الاستيقاظ والتردد على الحمام ليلًا.

قد تتعدد أسباب حدوث ”سلس البول“، فقد يكون الشخص المصاب معتادًا على تناول سوائل بكميات كبيرة، كما أن التدخين يؤدي أيضًا إلى تهيج عضلة المثانة، وعند السعال، قد يسبب تسرب البول، وفي بعض الأحيان، قد تسبب الاضطرابات العصبية ومرض باركنسون أيضًا هذه الحالة.

كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في تفاقم الحالة وهي:

1 – الحمضيات

يجب تجنب تناول البرتقال، والجريب فروت، والليمون، والمانجو، و مكملات فيتامين C، لأنها من الحمضيات التي تهيج المثانة البولية، وتعطيك شعورًا بالرغبة في التبول.

2 – المشروبات الكحولية

الكحول يمكن أن يُهيج أيضًا المثانة. كما أنه يعطل الإشارات إلى الدماغ التي تبلغك أن المثانة ممتلئة، لذا تجنب شرب جميع المشروبات الكحولية. وخاصة لدى كبار السن.

3 – المشروبات الغازية

تؤدي مياه الصودا أو غاز ثاني أكسيد الكربون بالمشروبات الغازية، إلى تهيج المثانة وجعلها حساسة أكثر مما يزيد من الرغبة في التبول وزيارة الحمام.

4 – الأطعمة الحارة

يمكن أن تهيج المثانة أيضا، لذا تجنب تناول الفلفل الصلصات الحارة، واستبدالها بتناول أشياء مُرطّبة، مثل تناول الزبادي والخيار.

5 – اللحوم المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على الكثير من النكهات الاصطناعية والمواد الحافظة، وتأثيرها معروف في تهيج المثانة، كما أنها تجعل الأمور أسوأ.