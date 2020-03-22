مخاوف من بؤرة جديدة لكورونا في اليابان

قالت وكالة ”كيودو“ للأنباء، اليوم الأحد، إن مقاطعة أويتا اليابانية سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا داخل مركز طبي مما يرفع عدد الإصابات في المركز إلى 14 ليصبح بذلك بؤرة محتملة للمرض.

وأضافت الوكالة أن إصابة ممرضة في العشرينيات من العمر وأخرى في الخمسينيات تأكدت لكن الأعراض التي ظهرت عليهما خفيفة.

وتأتي الحالتان الجديدتان بعد تسجيل 12 إصابة مؤكدة بالفيروس في المركز الطبي ومن بينهم أطباء وممرضون.

وذكرت الوكالة اليابانية أن المقاطعة التي تقع في جنوب غرب البلاد تجري فحوصا على نحو 600 من العاملين في المركز والمرضى الذين نُقلوا إليه أو يتلقون العلاج فيه في الوقت الحالي إذ تخشى أن يكونوا على صلة ببؤرة للمرض.

وسجلت اليابان 1055 حالة إصابة بالفيروس شديد العدوى حتى اليوم الأحد بزيادة 40 إصابة عن اليوم السابق حسبما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وتجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز الألف يوم السبت بينما تكافح طوكيو لتجنب أزمة صحية قبل موعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها هذا العام.

ولا يشمل العدد الرسمي للإصابات 712 حالة إصابة على متن سفينة سياحية رست قرب طوكيو الشهر الماضي.

وقالت كيودو اليوم الأحد إن مقاطعة أوساكا في غرب اليابان أعلنت وفاة رجل في العقد الثامن من العمر بسبب الفيروس كما أعلنت مقاطعة جونما بشرق البلاد وفاة مسن آخر بكورونا.

حظر السفر

وحذرت اليابان مواطنيها من خطر السفر إلى الولايات المتحدة، ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس بالولايات المتحدة، خلال الأيام الأخيرة.

وأهابت الوزارة بمواطنيها تجنب السفر إلى الولايات المتحدة ما لم يكن اضطراريا.

وأوضحت أن السلطات اليابانية ستخضع العائدين من الولايات المتحدة إلى حجر صحي مدة 14 يوما.

ووفق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، سجلت البلاد 26 ألفا و888 إصابة بالفيروس، ووفاة 348 شخصا.

يشار إلى أن اليابان كانت قد حذرت مواطنيها من السفر إلى دول ارتفعت فيها حالات الإصابة والوفاة، مثل الصين، وكوريا الجنوبية، وآيسلندا، وسان مارينو، وسويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وسجلت اليابان حتى اليوم، 1054 إصابة بالفيروس، ووفاة 36 حالة.

وحتى صباح الأحد، أصاب كورونا أكثر من 308 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95 ألفا و829.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وإعلان حظر تجول، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.