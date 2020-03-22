 مصر تسلم إيطاليا مليون قناع واق لمواجهة ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

مصر تسلم إيطاليا مليون قناع واق لمواجهة ”كورونا“

مصر تسلم إيطاليا مليون قناع واق لمواجهة ”كورونا“

المصدر: عبدالله المصري – إرم نيوز

قدمت مصر مليون قناع واق لمساندة إيطاليا في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، وباتت تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الوفيات.

ووصل مطار مالبينسا بإيطاليا، اليوم الأحد طائرة شحن جوي تابعة لشركة مصر للطيران تحمل مستلزمات طبية ووقائية.

وتحمل الشحنة نحو مليون قناع واق وسوف يتم إرسالها إلى منطقة لومباردي الإيطالية.

من جهتها تواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، والبحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس ”كورونا المستجد“.

 

 

 

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