تونس .. وفاة ثالثة بفيروس ”كورونا“

أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكّي، اليوم الأحد، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال الوزير التونسي، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحليّة، إنّ رجلا مسنا فارق الحياة صباح اليوم الأحد بعد إصابته بفيروس ”كورونا“.

وكان وزير الصحّة التونسي، كشف في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت،عن وجود بؤرة لفيروس ”كورونا“ في إحدى مناطق البلاد،محذرا من أن عدد المصابين قد يصل المئات في تونس .

ورفض وزير الصحة التونسي في حوار مع قناة قرطاج الخاصة، الكشف عن مكان البؤرة، مؤكدا أن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستُطوقها.

وقال المكي ”مازلنا في مرحلة تسمح لنا بإنقاذ أنفسنا“.

وشدّد الوزير التونسي على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى ”الوضع تحت السيطرة لكننا وصلنا الحافة“.