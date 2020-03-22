بسبب ”كورونا“ .. ”جرير“ تغلق معارض بيع الكتب في السعودية

أعلنت شركة جرير للتسويق، وهي إحدى أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السعودية، عن أن جميع معارض بيع الكتب التابعة لها في المملكة ستغلق مؤقتا حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة إن ”العمل جار على قدم وساق لتحسين قدرات البيع عبر الإنترنت من أجل تلبية الحاجات المتزايدة للعملاء“.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالأدوات المكتبية والمدرسية، وألعاب الأطفال والوسائل التعليمية، والمطبوعات والكتب العربية والإنجليزية، وأدوات الرسم والأدوات اليدوية، ولوازم أجهزة الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وتجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة التصوير، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والأدوات الإلكترونية .