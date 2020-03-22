لمواجهة ”كورونا“.. وزارة الطاقة في الإمارات تفعّل ”العمل عن بعد“ لكل خدماتها‎

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قررت وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة تفعيل نظام العمل عن بعد لكل خدماتها ابتداء من اليوم الأحد. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها في ”تويتر“، ”متعاملينا الكرام حفاظاً على السلامة والصحة العامة، ننوه بأنه سوف يتم تفعيل نظام العمل عن بعد اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس 2020“. متعاملينا الكرام حفاظاً على…