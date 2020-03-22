لمواجهة ”كورونا“.. وزارة الطاقة في الإمارات تفعّل ”العمل عن بعد“ لكل خدماتها‎

قررت وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة تفعيل نظام العمل عن بعد لكل خدماتها ابتداء من اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها في ”تويتر“، ”متعاملينا الكرام حفاظاً على السلامة والصحة العامة، ننوه بأنه سوف يتم تفعيل نظام العمل عن بعد اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس 2020“.
متعاملينا الكرام حفاظاً على السلامة والصحة العامة، ننوه بأنه سوف يتم تفعيل نظام العمل عن بعد اعتباراً من يوم الأحد 22 مارس 2020، يمكنكم الحصول على خدمات الوزارة:
· الموقع الإلكتروني : https://t.co/jMPYoqJbdk
· البريد الإلكتروني : ch@moei.gov.ae
· الرقم المجاني : 8006634 pic.twitter.com/f7k4izcPg3
— وزارة الطاقةوالصناعة (@MOEIUAE) March 20, 2020
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.