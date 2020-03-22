 ”الإيكونوميست“: ”كورونا“ يضع الأرض أمام خيارات موجعة

خصصت مجلة الإيكونوميست البريطانية غلاف عددها الأخير لرسم تبدو فيه الكرة الأرضية وقد عُلقت عليها يافطة تقول “ مغلقة ”.

وفي مقالها الرئيس عن وباء فيروس كورونا وكيف أغلق الكرة الأرضية، قالت المجلة إن اجتياح الكورونا أطلق صراعا أمميا مزدوجا، من أجل انقاذ حياة الناس من جهة ولانقاذ الاقتصادات المتداعية من جهة أخرى . مضيفة أن هذا الجهد المتقاطع من شأنه أن يستدعي خيارات موجعة وفاجعة.

ولاحظ التقرير أن دول العالم، تباعا، تطلب من مواطنيها ثم تجبرهم على النأي عن المخالطة الاجتماعية من أجل حمايتهم، لكن هذا الخيار العلاجي من شأنه أن يُحدث خللا في الاقتصاد يجعله يترنح. وهو ما يدفع الحكومات اليائسة والبنوك المركزية لأن تفزع للشركات والمستهلكين بتقديم تريليونات الدولارات كمساعدة وضمان للقروض.

وتخرج الإيكونوميست من هذه الأحجية التي “ أغلقت الكرة الأرضية ”، بالقناعة أن لا أحد يستطيع التكهن بالكيفية التي يمكن أن تعمل بها هذه الخيارات المؤلمة .