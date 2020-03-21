غزة.. إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية تحسبا لوصول كورونا

قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت، إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية في جميع محافظات القطاع، منعا لإقامة أي تجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، إن ”الوزارة قررت إغلاق كافة صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، إلى جانب منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة“.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن ”هذه القرارات ستنفذ اعتبارا من يوم غد الأحد 22 مارس، وحتى الجمعة 27 مارس 2020، على أن يتم تقييم الحالة وتحديث القرار بناء على آخر المستجدات“.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، التأكيد على خلو القطاع من أي مصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها أجرت فحوصات طبية مخبرية لنحو 92 حالة مشتبه بها لكن نتائجها كانت سلبية.

وكانت وزارة ومؤسسات حكومية في قطاع غزة قد أعلنت سلسلة من الإجراءات بهدف الحد من التجمعات، ضمن إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية.