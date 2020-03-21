إصابة 4 وزراء في بوركينا فاسو بفيروس كورونا

قال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، إنه تبين إصابة أربعة وزراء في الحكومة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في حين ارتفع عدد المصابين بالمرض في البلد الأفريقي من 40 إلى 64 في أكبر حصيلة بدول غرب أفريقيا.
وأضاف أن المسؤولين المصابين هم وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والتعدين والتعليم.
من جهته، بين وزير الشؤون الخارجية ألفا باري في تغريدة في وقت متأخر أمس الجمعة: ”الشائعة أصبحت واقعًا…جرى إخطاري للتو بأنني مصاب بكوفيد-19″، وذلك في إشارة إلى تقارير إعلامية أثارت تكهنات بشأن صحته.
وأكد وزراء التعدين والتعليم والداخلية إصاباتهم في منشورات على فيسبوك.
وأبلغ السفير الإيطالي في بوركينا فاسو اندريا روموسو رويترز بأنه أصيب بالفيروس.