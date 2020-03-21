إصابة 4 وزراء في بوركينا فاسو بفيروس كورونا

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قال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، إنه تبين إصابة أربعة وزراء في الحكومة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في حين ارتفع عدد المصابين بالمرض في البلد الأفريقي من 40 إلى 64 في أكبر حصيلة بدول غرب أفريقيا. وأضاف أن المسؤولين المصابين هم وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والتعدين والتعليم. من جهته، بين وزير الشؤون الخارجية ألفا…