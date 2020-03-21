 الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 139 حالة – إرم نيوز‬‎

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 139 حالة

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 139 حالة

المصدر: رويترز

أعلنت الجزائر اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من 95 إلى 139  حالة.

وأوقفت الجزائر السفر الدولي والمحلي وأغلقت المساجد والمقاهي والمطاعم وطلبت من نصف عدد الموظفين البقاء في منازلهم في محاولة لكبح تفشي الفيروس ”الفتاك“.‎

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الجزائر
تاغ
صحة
فيروس كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث