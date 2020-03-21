الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 139 حالة

أعلنت الجزائر اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من 95 إلى 139 حالة.

وأوقفت الجزائر السفر الدولي والمحلي وأغلقت المساجد والمقاهي والمطاعم وطلبت من نصف عدد الموظفين البقاء في منازلهم في محاولة لكبح تفشي الفيروس ”الفتاك“.‎