إيران تفرض على المصابين بفيروس كورونا دفع 10% من تكاليف العلاج

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تحميل المصابين بفيروس كورونا المستجد نسبة 10 % من تكاليف العلاج، بعد تفشي الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة ”جوان“ الحكومية عن نائب رئيس جامعة محافظة قم للعلوم الطبية ”علي أبزاره“ قوله: ”يجب على المصابين دفع 10 ٪ من إجمالي تكلفة العلاج إلى المستشفيات التي تم إدخالهم إليها؛ بسبب مشاكل الجهاز التنفسي الحادة أو الفيروس التاجي، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية“.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قالت، في فبراير/شباط الماضي، إن تكلفة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد مجانية، وستكون بعهدة الحكومة وشركات التأمين التابعة لوزارة الصحة الإيرانية.

وأضاف أبزاره أن عدد المصابين بارتفاع في محافظة قم ويرقد حاليا 669 في أربعة مستشفيات بالمحافظة، وقد كان عدد المصابين منذ ظهوره في قم في 19 من فبراير الماضي نحو 1141 شخصا، بعضهم فارق الحياة وآخرون تمت معالجتهم.

وتابع: ”قررت وزارة الصحة الإيرانية أن على المصابين بفيروس كورونا دفع نسبة 10 بالمائة من تكاليف العلاج، وأن على الأشخاص غير القادرين على دفع هذه النسبة تقديم طلب لشركات التأمين؛ من أجل دراسة طلبهم لتخفيف نسبة علاجهم أو احتسابه مجانيا“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بلغ 1556 شخصا وإصابة 20610 آخرين، وأن المتعافين من هذا الفيروس بلغ 7635.