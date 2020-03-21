7 أشياء لا تفعلها قبل زيارة الطبيب

وفقا لمجموعة من الدراسات والأبحاث فإن نسبة 30% من الوفيات والأمراض الخطيرة سببها التشخيص الخاطئ لذلك هناك إجراءات حماية ووقاية علينا جميعنا أن نتخذها لتفادي التشخيص الخاطئ.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، عدة خطوات وتعليمات صحية مهمة يجب أن نقوم بها قبل زيارة الطبيب.

تجنب جلسات مانيكير وباديكير قبل زيارة طبيب الجلدية

يعالج أطباء الجلد أكثر من 3000 مرض لذلك عند التوجه لطبيب الأمراض الجلدية يجب أن تكون الأظافر نظيفة وفي حالتها الطبيعية دون وضع طلاء الأظافر لأن هذا الجزء من الجسم يوضح الإصابة بالالتهابات الفطرية لذلك يجب أن يكون الشكل طبيعيا دون تدخل أي عنصر صناعي كجلسات الباديكير والمانيكير.

عدم تناول المشروبات الكحولية قبل تحليل الكوليسترول

بسبب احتواء هذه المشروبات على نسبة كبيرة من السكر والمحليات يؤدي ذلك لحدوث ارتفاع هائل في معدل الكوليسترول في الجسم وبعد التوقف عن تناولها تعود نسبة الكوليسترول لمعدلها الطبيعي ولكن بعد أن يكون حصل الطبيب على النتائج الخاطئة.

تجنب تعطيش الجسم قبل اختبار البول

عليك أن تشرب كميات مناسبة من الماء قبل الخضوع لاختبار البول بساعات قليلة ولا يجب تعطيش الجسم وشرب الماء قبل الاختبار مباشرة لأن البول يتكون من 99% من الماء و1% من الأحماض والهرمونات والبروتينات وخلايا الدم الميتة التي يحتاجها الأطباء للوصول إلى تشخيص مناسب ودقيق حيث 100 مل من البول يحتوي على 1مل فقط هي الملائمة للتحليل.

عدم استخدام مزيل العرق قبل الماموغرام

بسبب احتواء مزيلات العرق على مواد معدنية صغيرة، يُحذر على المرضى وضعه قبل الخضوع لتصوير الثدي بأشعة الماموغرام لأنه يتم الخلط بينها وبين التكيسات والتكتلات ومن السهل حينها التشخيص الخاطئ بالسرطان.

ابتعد عن الأطعمة الحمراء قبل الخضوع لمنظار القولون

من الممكن أن يعطي منظار القولون نتائج خاطئة إذا تناول المريض الأطعمة الحمراء قبلها مثل البنجر والتوت البري والحلوى الحمراء وعرق السوس الأحمر وصلصة الطماطم لأنها تعمل على تلوين القولون لذلك يفضل تناول الأطعمة السائلة.

عدم استخدام الكريمات أو السدادات القطنية

يعتبر أخذ مسحة أو عينة من عنق الرحم هو أحد الاختبارات الأساسية لتحديد صحة الجهاز التناسلي للمرأة وينصح الأطباء بالخضوع لذلك الفحص كل 3 سنوات لذلك لا تستخدمي السدادات القطنية ولا الكريمات ولا الغسول المهبلي ولا الواقي الأنثوي قبل 48 ساعة من الخضوع لهذا الإجراء .

لا تتصفح الإنترنت قبل زيارة طبيب العيون

يجب على الأشخاص الذين سيخضعون للفحص من قِبل طبيب العيون أن يقوموا بإراحة أعينهم وألا يرهقوها بالنظر المستمر للشاشات والهواتف لأن ذلك يؤدي لإجهاد العين الشديد وخطأ التشخيص لذلك يجب إراحة العين بفترة كافية قبل الذهاب للفحص.