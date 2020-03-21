تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجّلت الجزائر، اليوم السبت، أول إصابة بـ“كورونا“ بعد هدوء استمرّ 40 ساعة لم تشهد أي إصابات بالفيروس المستجدّ، على نحو أعطى انطباعًا قويًا بتمكن السلطات من محاصرة وباء ”كوفيد 19“ ونجاحها في إقناع مواطنيها بالتزام بيوتهم.

ووسط تحوّل سائر المدن إلى صحارى كبرى، نقلت الإذاعة الجزائرية عن خلية اليقظة التابعة لوزارة الصحة تأكيدها عدم تسجيل أية إصابة كورونا منذ ليلة الجمعة إلى الثانية من زوال السبت (13:00 بتوقيت غرينتش)، ما أبقى عدد الإصابات عند 90 بينها 12 حالة وفاة.

وقبيل عصر السبت بقليل، أعلنت مراجع صحية تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة الوادي الجنوبية، وأفادت مصادر إعلامية بأنّ المصاب الـ91 عمره 58 سنة، وهو شقيق المتوفى الأول بكورونا في المنطقة التي شهدت 3 إصابات، بينها حالتا وفاة في الأسبوع الأخير.

وبالتزامن، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن اجتماع ثالث للرئيس عبدالمجيد تبون بوزرائه غدًا الأحد لدراسة المزيد من التدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وبعد 3 أيام من إصدار قرار رسمي بتسريح نصف موظفي القطاع العام مع الحفاظ على رواتبهم.

ووجه تبون بالسماح فقط لمستخدمي المصالح الحيوية بالعمل، في المقابل سيتم منح عطلة مفتوحة للعاملات الأمهات لأطفال صغار اعتبارا من يوم غد الأحد.

وسيجري تدعيم لجان اليقظة والمتابعة على مستوى وزارة الصحة الجزائرية وسائر الهيئات عبر المستشفيات بكافة المحافظات، حيث تضمنت التدابير حظرًا شاملاً لوسائل النقل العمومية والخاصة داخل المدن وعبر المحافظات، مع توقيف حركة القطارات.

وذكر تلفزيون الحياة أنّ إدارات عدة فنادق خاصة في الجزائر رفضت استقبال مواطنيها ضمن الحجر الصحي، بعدما جرى إجلاؤهم من مطارات أوروبية، وشكّلت 4 فنادق خاصة الاستثناء، في وقت وضع مجمع عمومي 43 فندقًا تحت تصرف المصالح الصحية.

في الأثناء، تواصل ”جنون“ أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وفي سيناريو تعوّد عليه الجزائريون عند اشتداد الأزمات ومواسم المناسبات، لم يتردد ”السماسرة“ في رفع الأسعار، عبر مختلف ضواحي العاصمة الجزائر وتيبازة والبليدة.

وشهدت الأسواق توترًا بين الزبائن والباعة، بعد اتهام الفريق الأول للأخير بـ“الاستثمار“ في مآسي الجزائريين، وسط تهافت مثير من المستهلكين على الشراء رغم ارتفاع الأسعار، مما زاد من إرهاق البسطاء، فيما أكد تجار سوق الجملة بضاحية ”بوقرة“ قرب العاصمة أنّ سبب ارتفاع الأسعار راجع إلى ”الندرة“، واتهموا مجموعات بـ“تخزين المواد الغذائية على نحو يعاقب عليه القانون“، محمّلين المسؤولية لباعة السوق السوداء و“الوسطاء“ الذين يحددون سلّما خاصا بهم.