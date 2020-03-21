إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ“كورونا“

أصيب الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت زوجته الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصفدي، في بيان صدر عنها، السبت، قولها: إن ”زوجي بحالة جيدة بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري إيجابية، وإن شاء الله سينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا“.

وأضافت الوزيرة أنه ”بعد توالي الاتصالات من الأصدقاء والإعلاميين للاستفسار عن صحة الوزير، فقد تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذي اختلطوا به؛ كي يحجروا أنفسهم“.

وأكدت الصفدي أن ”مؤسسات ومكاتب الوزير الصفدي مغلقة منذ أكثر من عشرة أيام“، مبينة أنها في الحجر المنزلي علما أن نتيجة فحوصاتها سلبية.