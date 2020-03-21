العراق.. استنفار طبي وتهديد بفرض حجر إجباري بسبب ”زائري الكاظم“

طالب وزير الصحة العراقي جعفر صادق، اليوم السبت، عشرات الآلاف الذين شاركوا في ذكرى أحد الأئمة المعصومين لدى الشيعة بحجر أنفسهم لمدة 14 يومًا، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير، في بيان: ”على المواطنين الالتزام بالحظر الشامل لحركة الأفراد ومنع التنقل والتجمعات، خاصة بعد انتهاء مراسيم الزيارة“.

وطالب: ”كافة من شارك في الزيارة الدينية عليهم الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة أسبوعين؛ ليتسنى للفرق الصحية متابعة حالتهم الصحية وحماية عوائلهم ومناطقهم من احتمالية انتقال العدوى وتفشي الوباء“.

وكسر آلاف الشيعة حظر التجول المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوجهوا إلى مقام الإمام موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية.

مشاهد الجموع الغفيرة أثارت حالة قلق لدى السلطات المحلية، طالب إزاءها وزير الصحة القيادات الأمنية بـ“تسهيل حركة الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية كافة، واستمرار التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين مع الالتزام بالتحقق من جودة ومصداقية المواد العلمية المنشورة عبر وسائل الإعلام.

أيضا هدد محافظ بغداد محمد جابر العطا بفرض حجر صحي إجباري؛ بسبب تجاهل المواطنين حالة فرض التجوال.

وقال العطا: إن ”المحافظة تمتلك خططا يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض، وإن جميع الخدمات الصحية والأجهزة الأمنية والخدمية تؤدي واجبها على أتم وجه“.

وسجل العراق 214 إصابة فيروس كورونا، فيما توفي منهم 17 شخصا.