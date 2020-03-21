سنغافورة تسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الإصابة إلى 432 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن من بين الحالات الجديدة 39 حالة قادمة من الخارج، ولها سجل من السفر إلى دول من بينها أستراليا ودول أوروبية ودول في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

وأغلبية المصابين الجدد بالمرض سكان عائدون وحاملو تأشيرات سفر طويلة المدى.

وعدد الحالات الجديدة المسجل اليوم هو نفس العدد المسجل يوم 18 مارس/ آذار، وهو أكبر معدل زيادة في يوم.

وسجلت سنغافورة اليوم أيضا أول حالتي وفاة بالفيروس، لشخصين كانا يعانيان أيضا من مشاكل صحية أخرى.