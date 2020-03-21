‪ إيران تعلن عن توفر علاج لـ“كورونا“ خلال 10 أيام

قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، اليوم السبت، إن علاج فيروس كورونا سيتوفر في إيران، خلال الأيام العشرة المقبلة، بعد استيراده من جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”المواد الخام للدواء الجديد المضاد للفيروسات، الذي يستخدم في الصين، سيتم استيرادها في الأيام المقبلة، وسيتم إنتاجه في إيران“، وذكر أنه ”تم إنتاج واستهلاك عقار مضاد للفيروسات في الصين، وقد نجح في علاج المرضى. وقد دخلت المواد الخام البلاد، وهي الآن في الجمارك وتخضع للتخليص، وبعد يومين يمكننا إنتاجه في البلاد، وعرضه خلال عشرة أيام“.

وبين المسؤول الإيراني، أن ”هذا العلاج هو دواء مستقل مضاد للفيروسات، تم تطويره واختباره في الصين، ويمكن استخدامه مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات متوفرة في علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد“، مشيرا إلى أنه ”يتم الآن استخدام عقاقير مختلفة ، مثل كولترا أو أدوية أخرى، لعلاج مرضى كورونا، ويعتمد أي قرار بشأن الإنتاج الضخم للدواء الجديد على قرارات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، التي قد تقرر ما إذا كان الدواء الجديد المضاد للفيروسات سيتم إنتاجه بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أدوية أخرى“.

وحسب وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، السبت، عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 1556 شخصا.

وقال جهانبور، إنه ”تم تسجيل وفاة 123 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في عموم إيران إلى 1556 شخصا“، مضيفا أنه“تم تسجيل 966 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 20610 أشخاص“، مبينا أن ”عدد المتعافين بلغ 7653 شخصا“.