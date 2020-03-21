رغم تفشي ”كورونا“ وفتوى خامنئي.. ملايين الإيرانيين يخرجون للاحتفال بعيد النوروز

رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، ومع توجيهات السلطات بعدم خروج المواطنين من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتزامنا مع فتوى للمرشد الأعلى علي خامنئي بعدم جواز سفر المواطنين، إلا أن 3 ملايين إيراني خرجوا في رحلات من مدنهم للاحتفال بعيد ”النوروز“ أو رأس السنة الفارسية.

وقال مدير جمعية ”الهلال الأحمر“ الإيراني كريم همتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: إن ”3 ملايين مواطن من سكان 13 محافظة تشهد تفشي فيروس كورونا خرجوا في رحلات عبر 97 ألف سيارة شخصية للاحتفال بالنوروز“.

وأوضح أن ”المحافظات التي خرج منها المواطنون الإيرانيون كانت قد سجلت ما لا يقل عن 2400 حالة إصابة بفيروس كورونا“، وفق ما نقلت صحيفة ”كيهان لندن“.

وبحسب مراقبين، ستؤدي رحلات الإيرانيين، لا سيما إلى المدن الشمالية والاختلاط في تجمعات الاحتفال بعيد النوروز، إلى تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا في ظل عدم وضع هذه المدن في الحجر الصحي. وكانت السلطات الأمنية في العاصمة طهران أعلنت في وقت سابق عن منع أي تجمّعات بمناسبة عيد النوروز، وستفرض الشرطة احترام هذا المنع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“ عن مسؤول الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد المعروف طبيًا بـ ”كوفيد-19″، حيث سجلت إيران وفاة 1556 شخصًا وإصابة أكثر من 20 ألفا و600 بالفيروس حتى اليوم السبت، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.