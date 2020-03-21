مساجد وكنائس مصر تغلق أبوابها بسبب كورونا

أغلقت مساجد وكنائس مصر أبوابها أمام الجمهور، اليوم السبت، في إطار إجراءات اتخذتها السلطات الصحية في البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وزير الأوقاف في الحكومة المصرية، محمد مختار جمعة، في بيان صادر عنه إنه تقرر وقف ”صلاة الجماعة والجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين“.

وأضاف الوزير أن القرار ”يأتي حرصا على سلامة المصلين، وانطلاقا من القاعدة الشرعية: صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات“.

وفي نفس السياق قررت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، اليوم السبت إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والأنشطة والقدّاسات، على مستوى الجمهورية.

وقالت الكنيسة في بيان رسمي: ”نظرا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار كورونا، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة“.

وتابعت: ”كما تقرر غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات“، مشيرة إلى أن القرار يسري من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وكانت الهيئة العليا للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، قد أعلنت أمس، عن وقف صلوات القداس الإلهي وكافة الصلوات الجماعية، إلى إشعار آخر، على أن يحتفل الآباء الكهنة بالقداس يوميا مع أحد الخدام؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفي وزيري، السبت، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ابتداء من صباح غد الأحد وحتى 31 مارس/ آذار.

وأوضح البيان أن ذلك ”يأتي للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد“.