178 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 883 حالة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة، نشرته وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ وإذاعة الجيش، والقناة (12) الخاصة.

وقالت الوزارة، إن من بين المصابين 15 في حالة حرجة، و19 في حالة متوسطة، وإن 36 مصابا تعافوا من المرض حتى الآن.

ومساء أمس الجمعة، سجلت إسرائيل أول حالة وفاة بالفيروس، لمسن يبلغ من العمر 88 عاما.

وفي وقت سابق، السبت، نشرت وسائل إعلام عبرية خبر إصابة رجل الأعمال موشيه حوجيج، مالك نادي ”بيتار القدس“، وكذلك الممثل الكوميدي توفيا تسافير.