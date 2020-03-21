أعلى من الصين.. 70 بالمئة من وفيات كورونا في إيطاليا رجال

خلال مؤتمر صحفي، أعلنت الطبيبة ديبورا بيركس، المسؤولة عن مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أن معدل الوفيات من الرجال في إيطاليا ضعف معدل الوفيات من النساء، وأعربت عن قلقها تجاه هذا الأمر.

ونشرت صحيفة ”ايه بي سي نيوز“، يوم السبت، أنه وفقا لوكالة الأبحاث الصحية العامة في إيطاليا، فإن 60% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد و70% من الوفيات من الرجال، حتى الآن، بينما النساء 30% فقط.

وفي الصين، البلد الرئيسي الذي انتشر منه الوباء، كانت معدلات الوفاة من الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن النسب كانت أقل مقارنة بإيطاليا، ووفقا للأرقام الأخيرة التي أصدرها المركز الصيني لمكافحة الأمراض، فإن 64% من الوفيات في الصين كانت من الرجال.

وصرحت أستاذة في علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في جامعة جونز هوبكنز، أنه إلى الآن من غير المعروف لماذا تزداد معدلات الإصابة والوفيات عند الرجال أكثر من النساء، ولكن هذه الملاحظة أكيدة عبر دولتين بمعايير ثقافية واجتماعية مختلفة، وهما إيطاليا والصين.

وقالت إن الحل المتاح في الوقت الحالي هو اتخاذ الرجال جميع التدابير الصحية لتجنب التقاط العدوى، مثل الغسل المستمر لليدين والانعزال الاجتماعي.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور كارلوس ديل ريو، رئيس قسم الصحة العالمية بجامعة إيموري الأمريكية، إن جميع النظريات المتعلقة بارتفاع معدل الإصابة بين الذكور مقارنة بالنساء ما زالت متضاربة، ولكن في العديد من البلدان، وخاصة الصين، نسبة المدخنين من الرجال أكثر من النساء، والتدخين عامل خطير لتفاقم فيروس COVID-19.

وأضاف الدكتور كارلوس، أنه قد تكون هناك اختلافات بيولوجيه أيضا، هي التي تساهم في ذلك، وأنه بشكل عام فالنساء لديهن استجابات مناعية كبيرة بمعدل أكبر من الذكور؛ لأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم؛ مما يجعلهم أيضا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب الرجال أكثر من النساء على مستوى العالم.