أبرزها السرطان والسكري.. عصير الكرز ”محارب صحي“ يقاوم الأمراض

يعد عصير الكرز الحامض أحدث محارب صحي يحميك من العديد من الأمراض المختلفة، ولذا نشر موقع ”newsmax“ عددا من الفوائد الطبية له، تتمثل في:

مضاد للالتهابات ويقاوم السرطان

قالت أخصائية التغذية ميشيل توركوت:“إن الكرز الحامض مليء بالعناصر الغذائية المهمة، ولكن عليك أن تأكل كيسا كاملا منه للحصول على جميع الفوائد التي تحصل عليها عن طريق احتساء العصير، إذ يحتوي عصير الكرز الحامض على العديد من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات، التي يمكن أن تساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من الأمراض مثل أعراض الربو والألم“.

وبينت توركوت أن السبب في ذلك هو أن الكرز الحامض، مثل جميع الفواكه والخضراوات الحمراء، غني بالأنثوسيانين، وهذه مادة كيميائية نباتية فعالة مضادة للأكسدة، توفر خصائص مقاومة للسرطان.

وتقول دراسة بحثية نشرت في مجلة التغذية إن عصير الكرز الحامض يوفر حماية كبيرة ضد تطور أمراض القلب والسرطان، والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

الحماية من أمراض القلب

ومن الفوائد الصحية الأخرى لعصير الكرز الحامض الحماية من أمراض القلب والسكري، فالكرسيتين الموجود في عصير الكرز الحامض هو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تساعد على منع تلف الجذور الحرة الناجمة عن البروتين الدهني المنخفض الكثافة أو الكوليسترول، ما يساهم في الحماية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الحماية من داء السكري

وأشارت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي إلى أن تناول مستويات عالية من الكرسيتين ارتبط أيضا بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

معالجة الأرق

وقال باحثون في جامعة ولاية لويزيانا إن شرب كوب سعة 0.2 لتر من عصير الكرز الحامض في الصباح والمساء قد يكون طريقة أفضل وأكثر أمانا لعلاج الأرق من تناول الأدوية، فالكرز الحامض هو مصدر طبيعي للميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

الانتعاش الرياضي

يساعد عصير الكرز الحامض على الانتعاش الرياضي وعلاج تلف العضلات، فقد وجد بحث نشر في المجلة الإسكندنافية للطب والعلوم أن عدائي الماراثون الذين استهلكوا 8 أونصات من عصير الكرز الحامض مرتين يوميا لمدة خمسة أيام قبل الماراثون، وفي يوم الماراثون، ولمدة يومين بعد ذلك، أبلغوا عن تلف عضلي ووجع والتهاب أقل، وانهيار البروتين من العدائين الذين تناولوا الدواء الوهمي.

التهاب المفاصل والنقرس

قد يقلل عصير الكرز الحامض أيضا من أعراض التهاب المفاصل والنقرس، فقد كشفت دراسة أجريت عام 2012 أن الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام وقاموا بشرب عصير الكرز الحامض لمدة 21 يوما شُفوا من أعراض الألم.

المحافظة على صحة الدماغ

يعتقد أن اضطرابات الدماغ التنكسية مثل باركنسون والزهايمر تحدث جزئيا، بسبب الإجهاد التأكسدي، وأن شرب عصير الكرز الحامض قد يكون له تأثيرات وقائية على خلايا الدماغ.

ففي إحدى الدراسات، استهلك كبار السن الذين يعانون من انخفاض إدراكي خفيف إلى معتدل 6 أونصات من عصير الكرز الحامض يوميا، ومجموعة أخرى تناولت دواء آخر لمدة 12 أسبوعا، وكانت النتيجة أن الكبار في مجموعة عصير الكرز الحامض شهدوا تحسنا في الطلاقة اللفظية والذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى، في حين لم تشهد مجموعة الدواء الآخر أي تحسن.