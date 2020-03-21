147 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في كوريا الجنوبية

وكانت 109 حالات من الحالات الجديدة في رابع أكبر مدينة كورية جنوبية وهي دايجو، وفي إقليم جيونغ سانغ الشمالي، حيث تم رصد 86 % من جميع إصابات الكوريين الجنوبيين حتى الآن، في حين شهدت مناطق أخرى زيادة بما في ذلك 15 حالة جديدة في سول، ورصد 6 لدى عودتهم من الخارج.

وقال المدير العام لسياسة الصحة العامة، يون تاي-هو، في إفادة صحفية:“قد تشعر أن الوضع الحالي تحسن كثيرًا مقارنة بالسابق، لكننا نواصل رصد عدوى جماعية وتدفقات من الدول الأجنبية وتفش في أماكن عمل متعددة“.

وأضاف أن كوريا الجنوبية لم تنظر بفرض قيود مشددة على السفر كتلك التي اتبعتها دول أخرى، وطالب الشعب بمواصلة جهوده بممارسة التباعد الاجتماعي طوعًا.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل حالة الوفاة التاسعة عشرة بفيروس كورونا، وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 262 بزيادة 32 حالة عن يوم أمس. وفرضت الحكومة على أكثر من نصف سكان البلد حجرًا صحيًا مشددًا في المنازل للحد من انتشار الفيروس.