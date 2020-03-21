”سوميت“ أسرع كمبيوتر في العالم يطور 77 عقارا مقترحا لعلاج كورونا

يبدو أن السرعة التي ينتشر بها فيروس كورونا، قد دفعت قطاعا كبيرا من العلماء والباحثين لتسريع أبحاثهم، حيث يمثل الجيل الجديد من الفيروسات التاجية (كورونا)، تحديا غير مسبوق لهم.

لذا، وبحسب أحدث تقارير متداولة، تم بناء أسرع حاسوب عملاق في العالم من أجل وقف تفشي العدوى القاتلة.

يقول تقرير نشره موقع ”فيوتشريزم“ العلمي المتخصص إن كمبيوتر ”سوميت“ الفائق الذي طوّرته شركة ”آي بي إم“ الأمريكية والمجهز بـ ”دماغ ذكاء اصطناعي“، قادر على توفير آلاف حالات المحاكاة لتحليل أي مركبات دوائية قد توقف الفيروس عن طريق إصابة الخلايا المضيفة بشكل فعال.

ويشير التقرير إلى أنه تم تكليف الكمبيوتر العملاق، بالعثور على مركبات يمكن أن تلتصق بجزء معين من الفيروس، وهو بروتين يُدعى ”S-protein“، لإصابة الخلايا المضيفة، ومن خلاله يقضي على فاعلية البروتين أو يكون الأمر أشبه بنزع سلاحه، حيث يمكن منع الفيروس من الانتشار.

باحثو مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي، قاموا بنشر نتائج الدراسة في مجلة ChemRxiv، وخلصوا إلى أنه بإمكان الحاسوب العملاق تحديد 77 عقارا، من الممكن أن تساهم في علاج الفيروس، كما أن هذه خطوة أولى مهمة وواعدة نحو إنشاء لقاح أكثر فاعلية.